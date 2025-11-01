Galatasaray’ın rakibi Monaco’ya evinde şok!

PSG SON NEFESTE KAZANDI

Günün diğer maçında, Ligue 1 lideri PSG, konuk ettiği Nice'i Gonçalo Ramos'un 90+5'teki golüyle 1-0 mağlup etti.

PSG, bu galibiyetle Ligue 1'de 11 maçın ardından 24 puanla liderliğini sürdürdü.