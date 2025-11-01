Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray'ın rakibi Monaco'ya evinde şok!
Giriş Tarihi: 2.11.2025 01:26

Galatasaray'ın rakibi Monaco'ya evinde şok!

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Fransız ekibi Monaco, Ligue 1 maçında sahasında Paris'e 1-0 mağlup oldu.

AA Futbol
Galatasaray’ın rakibi Monaco’ya evinde şok!

Monako'daki Louis Stadı'nda oynanan maçın tek golü, 53. dakikada Moses Simon'dan geldi.

Ligue 1'de Monaco'nun 11 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet sonucu 20 puanı bulunuyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile 9 Aralık Salı günü deplasmanda karşı karşıya gelecek.

PSG SON NEFESTE KAZANDI

Günün diğer maçında, Ligue 1 lideri PSG, konuk ettiği Nice'i Gonçalo Ramos'un 90+5'teki golüyle 1-0 mağlup etti.

PSG, bu galibiyetle Ligue 1'de 11 maçın ardından 24 puanla liderliğini sürdürdü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'ın rakibi Monaco'ya evinde şok!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz