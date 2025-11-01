Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Lucas Torreira: Trabzonspor'un bizi zorlayacağını biliyorduk
Giriş Tarihi: 2.11.2025 01:16 Son Güncelleme: 2.11.2025 01:28

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, sahalarında 0-0 berabere biten Trabzonspor derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Torreira, "Çok zor maç olacağını biliyorduk. Trabzonspor'un bizi zorlayacağını, iyi takım olduğunu biliyorduk. Ne oynadıklarını iyi biliyorlar. Ceza sahasına iyi giriyorlar. Tüm hafta bunlara çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Onlar puan farkını kapatmak, biz açmak istiyorduk. Şimdi düzeltmemiz gereken çok şey var. Bir sonraki maçlarda daha iyisini yapacağız." dedi.

Galatasaray'ın hayatındaki anlamını ifade eden Uruguaylı, "Galatasaray'da 4. senem. Hayatım oldu tamamen. Takım arkadaşlarım, yönetim, teknik ekip, herkes değerli. Hayatımı buraya adadım. Yanımda olmaları değerliydi. Çok büyük destek gördüm. Çok mutluyum burada. Kariyerimin en önemli dönemlerinden birisi. Bu formayı giydiğim için mutluyum. Uruguaylılar böyledir, hayatlarını giydikleri formaya adarlar."diyerek sözlerini tamamladı.

