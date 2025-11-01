Lucas Torreira: Trabzonspor’un bizi zorlayacağını biliyorduk

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Torreira, "Çok zor maç olacağını biliyorduk. Trabzonspor'un bizi zorlayacağını, iyi takım olduğunu biliyorduk. Ne oynadıklarını iyi biliyorlar. Ceza sahasına iyi giriyorlar. Tüm hafta bunlara çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Onlar puan farkını kapatmak, biz açmak istiyorduk. Şimdi düzeltmemiz gereken çok şey var. Bir sonraki maçlarda daha iyisini yapacağız." dedi.

Galatasaray'ın hayatındaki anlamını ifade eden Uruguaylı, "Galatasaray'da 4. senem. Hayatım oldu tamamen. Takım arkadaşlarım, yönetim, teknik ekip, herkes değerli. Hayatımı buraya adadım. Yanımda olmaları değerliydi. Çok büyük destek gördüm. Çok mutluyum burada. Kariyerimin en önemli dönemlerinden birisi. Bu formayı giydiğim için mutluyum. Uruguaylılar böyledir, hayatlarını giydikleri formaya adarlar."diyerek sözlerini tamamladı.