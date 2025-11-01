Rafa Silva’nın Sergen Yalçın’dan talebi ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, son günlerde yaşanan tartışmaların ardından en çok konuşulan isim oldu.

Tecrübeli oyuncu ile ilgili teknik direktör Sergen Yalçın'ın Kasımpaşa maçı öncesinde yaptığı, "Rafa Silva bizim çok önemli bir oyuncumuz ama son performansları beklentinin çok altında kaldı.

Yeteneklerini göstermeli" ifadeleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz hafta adale ağrıları nedeniyle Kasımpaşa karşısında görev alamayan 32 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe derbisi öncesi perşembe günü itibarıyla takımla çalışmalara başladı.