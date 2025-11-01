SON DAKİKA | Galatasaray-Trabzonspor: Dev maçta ilk 11’ler belli oldu...

UĞURCAN ÇAKIR ESKİ TAKIMINA RAKİP OLACAK

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, eski takımı Trabzonspor'a karşı duygusal bir maça çıkacak. Bordo-mavili ekibin kadrosunda 2012'de dahil olan Uğurcan, Karadeniz ekibine yaz transfer döneminde veda etti.

Uğurcan, uzun yıllar formasını giydiği ve kaptanlığını yaptığı Trabzonspor'a karşı rakip olarak sahada yer alacak.