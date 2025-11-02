Beşiktaş’ta idari ve mali genel kurulu başladı!

Süper Lig'in 11.haftasında bugün Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta bir yandan da 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleştiriliyor.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrenin genel kurul divan başkanlığına Affan Keçeci seçildi. İstiklal Marşı'yla başlayan kongrede yönetim kurulunun idari ve mali faaliyetleri okunacak. Denetim kurulunun raporlarının üyelere aktarılmasından sonra siyah-beyazlı kulübün 3 ayrı döneminin ibrasına geçilecek.

Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların ardından 1 Haziran 2024-29 Aralık 2024, 29 Aralık 2024-11 Mayıs 2025, 11 Mayıs 2025-31 Mayıs 2025 dönemlerinde görev alan yönetim kurullarının ayrı ayrı idari ve mali bakımdan ibrası üyelerin oylarına sunulacak.

Bu arada 1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 bütçesinin oylanacağı kongrede eski başkanlardan Hasan Arat hakkında verilen 1 yıl süreli geçici çıkarma disiplin yaptırımı da oylanacak.