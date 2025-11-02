Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Boluspor lider Bodrum FK'yi 3 golle devirdi!
Giriş Tarihi: 2.11.2025 18:27

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, konuk ettiği Sipay Bodrum FK'yi 3-0 yendi.

Boluspor lider Bodrum FK’yi 3 golle devirdi!

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Boluspor, lig lideri Sipay Bodrum FK'yi konuk etti.

Boluspor karşılaşmayı 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Burak Sami Şad, Batuhan Bıyıklı

Boluspor: Orkun Özdemir, Devran Şenyurt (Dk. 90+2 Abdurrahman Üresin), Onur Öztonga, Lima (Dk. 90+2 Abdulsamet Kırım), Liço (Dk. 74 Arda Usluoğlu), Doğancan Davas (Dk. 86 Boakye), Balburdia, Barış Alıcı (Dk. 74 Buğra Çağıran), Hasani, Rasheed, Kougba

Sipay Bodrum FK: Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Fredy (Dk. 89 Omar Imeri), Ali Aytemur, Cenk Şen, Musah Muhammed (Dk. 83 Ege Bilsel), Brazao (Dk. 71 Dimitrov), Ahmet Aslan (Dk. 46 Mert Yılmaz), Seferi, Ali Habeşoğlu (Dk. 46 Yusuf Sertkaya)

Goller: Dk. 39 Doğancan Davas, Dk. 76 Rasheed, Dk. 89 Arda Usluoğlu (Boluspor)

Kırmızı kart: Dk. 25 Berşan Yavuzay (Sipay Bodrum FK)

