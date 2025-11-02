Kayserispor’dan bu sezon bir ilk!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeledeyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Kayseri'nin golleri 11. Joao Mendes, 32. dakikada Stefano Denswill ve 81. dakikada Indrit Tuci attı. Kasımpaşa'nın gollerini ise 19. dakikada Claudio Winck ve 67. dakikada Kubilay Kanatsızkuş kaydetti.

LİGDEKİ İLK GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Kayserispor, ligdeki ilk galibiyetini aldı. Kasımpaşa'nın ise galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

İKİ TEKNİK DİREKTÖR GÖREV ALDI

Sezona Markus Gisdol ile başlayan sarı-kırmızılı ekip, ligin 8. haftasının ardından Gisdol ile yolları ayırdı.

Ardından göreve gelen Radomir Djalovic ile çıktığı 2 karşılaşmadan bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrılan Kayserispor, galibiyet hasretine Kasımpaşa karşısında son verdi.