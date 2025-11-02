Son dakika haberi: Beşiktaş’ta eski başkan Hasan Arat, 1 yıl kulüpten ihraç edildi!

Beşiktaş Kulübü 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, eski başkan Hasan Arat'ın ihracı oylandı.

Oylama sonucunda Hasan Arat, 1 yıl süreyle kulüpten ihraç edildi.

SAVUNMASI OKUTULMADI

Öte yandan savunma hakkı olan Hasan Arat'ın, genel kurula katılmayıp noter kanalı ile 8 sayfalık bir ifadeyi Divan Kurulu'na gönderdiği ifade edildi.

Divan Başkanı Affan Keçeci, Arat'ın bu ifadesinin okutulup-okutulmaması hususunda genel kurula dönerek oylama yaptırdı. Oy çokluğuyla ifadesinin okutulmaması kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübü 12 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında kürsüde konuşma yaparken, Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ve iki kişi tarafından fiziki saldırıya uğramış ve toplantı tatil edilmişti.

Kavgadan sonra taraflar disiplin kuruluna sevk edilmişti.