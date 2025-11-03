Kornere de VAR gelsin!

Premier Lig'de önceki akşam oynanan ve 2-2 berabere biten Nottingham Forest- Manchester United maçı İngiltere'de olay çıkardı. Kırmızı Şeytanlar'ın attığı ilk gol büyük tartışmalara neden oldu. Ev sahibi takımın oyuncusu Nicolo Savona'nın çizgi üzerinde uzaklaştırdığı topa hakem korner verdi. Köşe atışından Casemiro topu ağlara gönderince kıyamet koptu. Ekranlardan gösterilen tekrar görüntüleri topun çizgiyi geçmediğini kanıtladı. N.Forest'ın teknik direktörü Sean Dyche, VAR kararları için radikal bir öneride bulunup "Hepiniz gördünüz pozisyon yaklaşık 1-2 milimlik… Peki bunu 70-80 metreden nasıl görebilirsiniz? Bu gerçekten sinir bozucu. VAR'da reform yapılmalı ve bu gibi kornerlere müdahale etmeli. VAR'ın o kararı sadece 5 saniye geçersiz kılar" dedi. Dyche'ın bu teklifine İngiliz medyasından birçok spor yorumcusu da destek verdi.

PEREIRA KOVULDU

İKİ dönem F.Bahçe'de de görev yapan Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın Premier Lig kariyeri bitti. Geçen sezonun Aralık ayında başına geçtiği Wolverhampton ile 38 maçı geride bırakan Pereira'nın görevine son verildi. Bu sezon 10 haftada 2 beraberlik ve 8 yenilgi ile ligin son sırasına yerleşen Wanderers'ta yönetim, Portekizli hocanın görevine son verdi.