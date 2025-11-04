Endişesi deplasman güvencesi Osimhen!

Trabzonspor beraberliğini unutan Galatasaray, Ajax'a konsantre oldu. Avrupa'da oynadığı son 7 maçın hepsinde gol atan Osimhen yine Aslan'ın kozu olacak. 7 karşılaşmada 9 gol kaydeden Nijeryalı forvete güvenen G.Saray'ın tek endişesi, Avrupa'daki deplasman performansı. 2 sene önce Old Trafford'da Manchester United'ı yenen sarı-kırmızılı takım, o tarihten bu yana dış sahada oynadığı 10 Avrupa maçında 3 beraberlik-7 mağlubiyet aldı. Şampiyonlar Ligi'nde 3 haftada 6 puan toplayan Cimbom, Hollanda'da kazanması halinde ilk 24 için büyük avantaj elde edecek. 3 maçını da kaybeden ve Devler Ligi'nde son sırada yer alan Ajax ise kötü gidişata son vermeye çalışacak.

BASTİEN İLE 3 PUAN YOK!

Aslan'ın yarın TSİ 23.00'te oynayacağı Ajax mücadelesini Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. 42 yaşındaki hakem, G.Saray'ın 2018-2019'de Schalke, 2021- 22 sezonunda Barcelona ile 0-0 sona eren maçlarında da düdük çalmıştı.

'DEVLER LİGİ'NDE İZ BIRAKACAĞIZ'

G.SARAY'IN yıldızı Victor Osimhen ile Barcelona'nın ilgilendiği ortaya çıktı. Katalan ekibinin, ara transfer döneminde kapıyı çalabileceği bildirildi. Bu arada 26 yaşındaki futbolcu, UEFA'ya röportaj verdi. Hedefini aktaran Osimhen, "Türkiye'de ligi domine ettik, etmeye de devam ediyoruz. Ama şimdi Şampiyonlar Ligi'nde büyük iz bırakmak istiyoruz" dedi. İdolünün Drogba olduğunu ise "Bugün olduğum yerde payı büyük" şeklinde ifade etti.

BEKLER DEĞİŞİYOR

TRABZONSPOR ile sahasında 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı takımda, Ajax karşısında değişim yaşanacak. Süper Lig'de cezasını çeken Davinson Sanchez stopere geçecek ve Mario Lemina asıl yeri ön liberoya dönecek. Lemina ile birlikte oynayacak Torreira ise 8 numaraya yakın konumlanacak. Trabzonspor maçında sakatlanan Yunus Akgün'ün yerine ofansif orta saha rolünü Gabriel Sara üstlenecek. Teknik direktör Okan Buruk, Ajax maçında savunmadaki beklerini değiştirecek. Sallai ve Eren Elmalı yerine sakatlığını atlatan Singo ve iyileşen Jakobs ilk 11'e girecek.