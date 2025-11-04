Galatasaray dümeni yine Fransa’ya kırdı!

ROTA YENİDEN MONACO

Daha önce Monaco'dan Singo'yu renklerine bağlayan Galatasaray'ın bu kez hedefinde bir başka Monacolu Mohammed Salisu olduğu iddia edildi.

A Spor'da yer alan haberde, Cimbom'un tecrübeli savunmacı için belli bir bonservis ücretini de gözden çıkardığı öne sürüldü.