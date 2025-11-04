Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray dümeni yine Fransa'ya kırdı!
Giriş Tarihi: 4.11.2025 15:59

Galatasaray dümeni yine Fransa'ya kırdı!

Galatasaray’da ara transfer dönemi için kollar şimdiden sıvandı. Sarı-kırmızılı ekip, mevcut stoper rotasyonuna yeni bir isim katmak adına hamle yapmaya hazırlanıyor. İşte Cimbom'un radarındaki isim...

Galatasaray dümeni yine Fransa’ya kırdı!

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da, gözler ocak ayındaki transfer dönemine çevrildi.

Teknik direktör Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in yanına bir stoper takviyesi daha eklenmesini istiyor.

ROTA YENİDEN MONACO

Daha önce Monaco'dan Singo'yu renklerine bağlayan Galatasaray'ın bu kez hedefinde bir başka Monacolu Mohammed Salisu olduğu iddia edildi.

A Spor'da yer alan haberde, Cimbom'un tecrübeli savunmacı için belli bir bonservis ücretini de gözden çıkardığı öne sürüldü.

PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ

Monaco ile bu sezon çıktığı 8 maçta 713 dakika süre alan Ganalı savunma oyuncusu, bu süre zarfında 1 kez rakip ağları havalandırdı.

Transfermarkt verilerine göre, piyasa değeri 10 milyon Euro olan Salisu, 2023-2024 sezonunda Southampton'dan 15 milyon Euro bedelle, Monaco'nun yolunu tutmuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray dümeni yine Fransa'ya kırdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz