Galatasaray dümeni yine Fransa’ya kırdı!

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'da, gözler ocak ayındaki transfer dönemine çevrildi.
Teknik direktör Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in yanına bir stoper takviyesi daha eklenmesini istiyor.
ROTA YENİDEN MONACO
Daha önce Monaco'dan Singo'yu renklerine bağlayan Galatasaray'ın bu kez hedefinde bir başka Monacolu Mohammed Salisu olduğu iddia edildi.
A Spor'da yer alan haberde, Cimbom'un tecrübeli savunmacı için belli bir bonservis ücretini de gözden çıkardığı öne sürüldü.
PERFORMANSI VE PİYASA DEĞERİ
Monaco ile bu sezon çıktığı 8 maçta 713 dakika süre alan Ganalı savunma oyuncusu, bu süre zarfında 1 kez rakip ağları havalandırdı.
Transfermarkt verilerine göre, piyasa değeri 10 milyon Euro olan Salisu, 2023-2024 sezonunda Southampton'dan 15 milyon Euro bedelle, Monaco'nun yolunu tutmuştu.