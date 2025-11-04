‘O sene’den daha iyi!

Trabzonspor, tarihi şampiyonluğun ardından en iyi sezon başlangıçlarından birine imza attı. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili ekip, ilk 11 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alarak hanesine 24 puan yazdırmayı başardı. Bu puan, şampiyonluğa ulaşılan 2021-2022 sezonunun aynı periyodunda toplanan 27 puana çok yakın. O sezon namağlup bir başlangıçla 8 galibiyet, 3 beraberlik elde edilmişti. Ayrıca Trabzonspor bu yıl, lig kupasını kaldırdığı sezona göre daha az gol attı, ancak daha da az gol yedi.

OYUNUN İKİ YÖNÜNDE DE VAR

2021-22 sezonunun 11. haftasında 22 gol atan Karadeniz ekibi, bu sezon ise 17 kez ağları buldu. Bu 5 gollük düşüşe karşın, Tekke'nin en büyük başarısı savunma disiplininde geldi. Şampiyonluk sezonunda kalesinde 11 haftada 10 gol gören Trabzonspor, bu sezon aynı periyotta ise sadece 7 gol yedi. Fatih Tekke, futbolculuğundaki golcü kimliğine rağmen, oyunun her iki yönündeki başarısıyla teknik adamlık döneminde dikkat çekiyor.



ONANA MÜMKÜN DEĞİL!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Manchester United'dan kiralanan ve taraftarın gönlünde taht kuran Andre Onana ile ilgili konuştu. 29 yaşındaki kalecinin bonservisini alamayacaklarını vurgulayan Doğan, "1 yıl önce 70 milyon Euro'ya transfer edilen bir kaleciden bahsediyoruz. Üstelik yüksek bir maaşı var. Trabzonspor'un bu rakamları vermesi mümkün değil" dedi. Ayrıca derbide, Trabzonspor oyuncularını izlemek için resmi olarak 19 scout ekibinin geldiğini aktardı.

SAVİC, ALANYA'YA ZOR

G.SARAY maçında sakatlanan Trazonspor'un başarılı stoperi Stefan Savic ile ilgili bilgi geldi. Oyuncuya yapılan ilk kontrollerde kas yaralanması tespit edildiği ve hafta sonu Alanyaspor maçında oynama ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Çok ciddi bir sakatlık durumu olmasa da teknik ekip, sağlık ekibiyle görüşerek oyuncunun tam hazır olmadan sahalara dönmesine sıcak bakmıyor.