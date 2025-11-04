Oleksandr Zubkov: Bu seneki başarının sırrı...

"BU SENEKİ BAŞARININ SIRRI"

"Bu seneki başarının sırrı yeni transferlerle beraber çok sıkı çalışmamız. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor."

Bu sezon yeterince skor katkısı üretememesi ile ilgili sorulan soruya Oleksandr Zubkov, "Ben robot değilim. Takım için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Her maç asist ve gollerle katkı yapmak isterim ama her maç olamayabiliyor" ifadelerini kullandı.

"BATAGOV'U KUTLAMAK İSTİYORUM"

"Arseniy Batagov'u kutlamak istiyorum. Milli takımda oynayacak olması onun için büyük bir adım olacak. Performansı ile bunu çoktan hak etmişti. Onu tebrik etmek istiyorum. Danylo Sikan'ı 5-6 yıldır tanıyorum. Her zaman çok çalışan bir oyuncu oldu. Sizin de bahsettiğiniz gibi fazla süre alamadı ama sezon içerisinde mutlaka takıma katkılarda bulunacaktır."