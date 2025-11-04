Yalçın için kader maçı

Derbide sahada şişe tekmeledikten sonra kırmızı kartla tribüne gönderilen Sergen Yalçın'a da tepkiler büyük… Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 12 puan gerisine düşerken, Fenerbahçe ile puan farkı 8'e çıktı. Göreve geldiği günden bu yana sorunlardan bahseden, oyuncuların niteliği ve scout şefi Eduard Graf'a yönelik eleştirileriyle dikkat çeken Yalçın'ın saha içerisinde sonuç alamaması tepkileri artırdı. Milli araya girmeden önce Antalyaspor deplasmanına çıkacak Beşiktaş'ta alınacak sonuç, milli aranın nasıl geçeceğini belirleyecek. Olası kayıpta kritik değişimler yaşanabileceği aktarıldı.