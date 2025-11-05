Ne oldu sana Mourinho!

Fenerbahçe'nin başındayken Süper Lig ile ilgili her konuda bir fikri olan, hakemleri eleştiren, rakipler hakkında sert ifadeler kullanan Jose Mourinho, Portekiz'de etliye sütlüye karışmaz oldu! Pazar günü oynanan Porto-Braga (2-1) maçının ardından karşılaşmanın hakemi Fabio Verissimo,iddia etmişti. Verissimo, hakem soyunma odasına kapatılamayan bir televizyon yerleştirildiğini ve ilk yarıda Porto'nun aleyhine olduğunu düşündüğü pozisyonların yayınlandığını öne sürmüştü. Bu iddialar, Mourinho'ya soruldu. Portekizli çalıştırıcının sözleri ise Türkiye'de alışık olduğumuz tavırlarına hiç benzemiyordu: "Şu anda herhangi bir yorum yapmayacağım ancak ilgi ve beklenti içinde bekleyeceğim. Sadece haberleri okudum, raporu okumadım. Çok az şey biliyorum ancak olanlar ve bir süreç başlarsa neler olabileceği konusunda beklentiliyim.