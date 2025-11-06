Fenerbahçe, Avrupa’da Viktoria Plzen sınavında! Tedesco’nun ilk 11’i belli oldu...

UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile mücadele edecek.
Kritik müsabakayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Lindhout'un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder yapacak.
İŞTE TEDESCO'NUN 11 TERCİHİ:
Viktoria Plzen XI: Jedlicka, Paluska, Dweh, Jemelka, Valenta, Cerv, Memic, Souare, Ladra, Adu, Durosinimi
Fenerbahçe XI: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Alvarez, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Szymanski, En-Nesyri Talisca
HEDEF ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET
UEFA Avrupa Ligi'ne deplasmanda Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilerek başlayan Fenerbahçe, ardından sahasında sırasıyla oynadığı Nice ve Stuttgart müsabakalarını kazandı.
Ligde de çıkışını sürdüren sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan galip ayrılarak puanını 9'a yükseltmeyi hedefliyor.
2013'TE KAZANAN FENERBAHÇE OLMUŞTU
Fenerbahçe ile Viktoria Plzen, daha önce UEFA Avrupa Ligi'nde 2012-13 sezonunda karşı karşıya gelmişti.
Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 1-0 kazanmış, rövanşta ise evinde 1-1 berabere kalarak rakibine üstünlük kurmuştu.
DEPLASMANDA PUANI YOK
Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da deplasmanlarda olumsuz grafik çizdi. Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu müsabakasında ilk olarak Hollanda'nın Feyenoord ekibine deplasmanda mağlup oldu.
Avrupa'da bu sezon 2. deplasman maçını Portekiz'de Benfica'ya karşı oynayan sarı-lacivertliler, söz konusu mücadeleden de yenik ayrıldı.
Maçları Jose Mourinho yönetiminde kaybeden Fenerbahçe, teknik direktör değişikliğinin ardından Domenico Tedesco ile Avrupa'da tek müsabakaya çıktı.
Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde söz konusu maçta da Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup oldu.