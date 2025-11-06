Juric ve Lookman arasında gerilim! Araya kaptan girdi...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Marsilya ve Atalanta karşı karşıya geldi. Maçın 14. dakikasında penaltı kazanan Atalanta, De Ketelaere ile bu fırsattan yararlanamadı ve ilk yarı 0-0 sonuçlandı. Maçın son dakikalarında Samardzic ile golü bulan Atalanta, maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ademola Lookman ile teknik direktör Ivan Juric arasında tansiyon yükseldi. Oyundan alınan Nijeryalı futbolcu, yedek kulübesini terk etmek isteyince Juric müdahale etti.

SAHADA GERGİN DAKİKALAR

Atalanta'nın Marsilya ile deplasmanda oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sinirler gerildi. Mücadelenin 75. dakikasında oyundan alınan Ademola Lookman, tepkisini açıkça göstererek yedek kulübesinden uzaklaştı. Duruma anında müdahale eden teknik direktör Ivan Juric, oyuncusunun yanına giderek kolundan tuttu. İkili arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Gerilim, kaptan Marten de Roon, kulüp CEO'su Luca Percassi ve kulübedeki diğer görevlilerin araya girmesiyle büyümeden sonlandı.