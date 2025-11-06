Samsunspor 3’te 3 için sahaya çıkıyor

Konferans Ligi'ne LegiaVarşova (1-0) ve DinamoKiev'i (3-0) yenerek müthiş birbaşlangıç yapan Samsunspor,bugün Malta temsilcisi HamrunSpartans'ı konuk edecek. Kırmızıbeyazlılarınteknik direktörüThomas Reis, 7 eksiklerinerağmen kazanmakiçin mücadeleedeceklerini belirtip,dedi. Takım kaptanlarındanEmre Kılınç ise "Hersene Avrupa'da olmayı hedefliyoruz.Ülkemiz için de önemlibir maç olduğunu biliyoruz.Rakiplerimiziküçümsemek gibibir hata yapmadanoynuyoruz.diye konuştu.