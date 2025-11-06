Samsunspor 3’te 3 için sahaya çıkıyor

Konferans Ligi'ne Legia
Varşova (1-0) ve Dinamo
Kiev'i (3-0) yenerek müthiş bir
başlangıç yapan Samsunspor,
bugün Malta temsilcisi Hamrun
Spartans'ı konuk edecek. Kırmızıbeyazlıların
teknik direktörü
Thomas Reis, 7 eksiklerine
rağmen kazanmak
için mücadele
edeceklerini belirtip, "Oyunumuzu sahaya yansıtamazsak problem yaşarız. Rakibimiz Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden elenmiş, Avrupa Ligi'nde oynamış ve Konferans Ligi'ne düşmüş tehlikeli bir rakip. Sabırlı bir oyun anlayışıyla oynamamız gerekiyor ki başarılı bir sonuç alalım"
dedi. Takım kaptanlarından
Emre Kılınç ise "Her
sene Avrupa'da olmayı hedefliyoruz.
Ülkemiz için de önemli
bir maç olduğunu biliyoruz.
Rakiplerimizi
küçümsemek gibi
bir hata yapmadan
oynuyoruz. Samsun bu ülkenin güzide futbol şehirlerinden biri. Taraftarımızın güvenini boşa çıkarmayacağız"
diye konuştu.