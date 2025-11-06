Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor 3’te 3 için sahaya çıkıyor
Giriş Tarihi: 6.11.2025

Konferans Ligi'ne Legia Varşova (1-0) ve Dinamo Kiev'i (3-0) yenerek müthiş bir başlangıç yapan Samsunspor, bugün Malta temsilcisi Hamrun Spartans'ı konuk edecek. Kırmızıbeyazlıların teknik direktörü Thomas Reis, 7 eksiklerine rağmen kazanmak için mücadele edeceklerini belirtip, "Oyunumuzu sahaya yansıtamazsak problem yaşarız. Rakibimiz Şampiyonlar Ligi ön elemelerinden elenmiş, Avrupa Ligi'nde oynamış ve Konferans Ligi'ne düşmüş tehlikeli bir rakip. Sabırlı bir oyun anlayışıyla oynamamız gerekiyor ki başarılı bir sonuç alalım" dedi. Takım kaptanlarından Emre Kılınç ise "Her sene Avrupa'da olmayı hedefliyoruz. Ülkemiz için de önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Rakiplerimizi küçümsemek gibi bir hata yapmadan oynuyoruz. Samsun bu ülkenin güzide futbol şehirlerinden biri. Taraftarımızın güvenini boşa çıkarmayacağız" diye konuştu.

