Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA Avrupa Ligi'nde 23.00 seansının sonuçları!
Giriş Tarihi: 7.11.2025 02:37

UEFA Avrupa Ligi'nde 23.00 seansının sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçlarının 23.00 seansı tamamlandı.

AA
UEFA Avrupa Ligi’nde 23.00 seansının sonuçları!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 4. hafta mücadelesi, TSİ 23.00 seansında oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.

Fenerbahçe, deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 7 puanla 15. sırada yer aldı.

Milli futbolcu Zeki Çelik'in 73 dakika görev yaptığı maçta Roma, Rangers'a konuk olduğu maçı 2-0 kazandı.

Ligde 4'te 4 yapan Danimarka ekibi Midtjylland, ilk 4 hafta sonunda 12 puanla zirveye yerleşti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Viktoria Plzen (Çekya) - Fenerbahçe: 0-0

Aston Villa (İngiltere) - Maccabi Tel Aviv (İsrail): 2-0

Real Betis (İspanya) - Olimpik Lyon (Fransa): 2-0

Bologna (İtalya) - Brann (Norveç): 0-0

Braga (Portekiz) - Genk (Belçika): 3-4

Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan): 3-1

PAOK (Yunanistan) - Young Boys (İsviçre): 4-0

Rangers (İskoçya) - Roma (İtalya): 0-2

Stuttgart (Almanya) - Feyenoord (Hollanda): 2-0

ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA Avrupa Ligi'nde 23.00 seansının sonuçları!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz