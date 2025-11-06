UEFA’dan Victor Osimhen’e büyük onur!

Devler Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları sona erdi. Büyük heyecana sahne olan maçların ardından UEFA haftanın takımını açıkladı.
Ajax karşısında 3 gol atarak yıldızlaşan Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, haftanın takımında yer almayı başardı.
İŞTE HAFTANIN TAKIMI:
- Manuel Neuer, Bayern Münih
- Carlos Augusto, Inter
- Robin Koch, Frankfurt
- Derrick Luckassen, Pafos
- Davide Zappacosta, Atalanta
- Alexis Mac Allister, Liverpool
- Ibrahim Maza, Leverkusen
- Carlos Forbs, Club Brugge
- Phil Foden, Manchester City
- Mikel Merino, Arsenal
- Victor Osimhen, Galatasaray