UEFA'dan Victor Osimhen'e büyük onur!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı Osimhen'in golleriyle 3-0 mağlup etti. UEFA, müsabakaların ardından haftanın 11'ini açıkladı.

Devler Ligi'nde 4. hafta karşılaşmaları sona erdi. Büyük heyecana sahne olan maçların ardından UEFA haftanın takımını açıkladı.

Ajax karşısında 3 gol atarak yıldızlaşan Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, haftanın takımında yer almayı başardı.

İŞTE HAFTANIN TAKIMI:

- Manuel Neuer, Bayern Münih

- Carlos Augusto, Inter

- Robin Koch, Frankfurt

- Derrick Luckassen, Pafos

- Davide Zappacosta, Atalanta

- Alexis Mac Allister, Liverpool

- Ibrahim Maza, Leverkusen

- Carlos Forbs, Club Brugge

- Phil Foden, Manchester City

- Mikel Merino, Arsenal

- Victor Osimhen, Galatasaray

