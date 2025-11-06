Zorbay Küçük için çok önemli açıklama

Bahis oynadığı gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen ve incelemesi devam eden FIFA kokartlı hakem Zorbay Küçük'ün durumunda yeni bir gelişme yaşandı. 33 yaşındaki hakem, hesapların kendisine ait olmadığı yönünde adliyeye giderek suç duyurusunda bulunmuştu. Sosyal medyada, iki farklı bahis sitesinde Zorbay Küçük adına açılan hesapların, 33 yaşındaki hakemin TC kimlik numarasıyla kaydedildiği ancak telefon numarası ve banka hesabının ona ait olmadığı iddia edildi. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamayı yaptı: "Adı geçen kişinin şikayeti üzerine devam eden soruşturmada, ülkemizde yasal olarak faaliyet gösteren ilgili bahis sitelerine bu iddialar kapsamında yazılan müzekkerelere verilen cevaplar şu aşamada değerlendirme aşamasında olup, sosyal medyada dolaşan ve bu soruşturmayla ilgili olduğu iddia edilen cevabi yazı örnekleri, adli anlamda iddiaların doğru veya yanlış olduğuna dair bir değerlendirmeye sebep olamaz."



152 HAKEMDEN MESAJ: AKTİF BAHİS OYNAMADIK

Bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilen 152 hakemden 149'unun hakemlik kariyeri bitmişti. Bu 152 hakem dün ortak bir açıklama metni yayımladı. Özetle şu ifadeler kullanıldı: "İddialarda yer aldığı şekilde 'Aktif' olarak bahis oynamadığımızı ve hiçbirimizin yönettiğimiz müsabakalara asla bahis oynamadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız. Bahsi geçen durumlar, birçoğumuzun 4-5 yıl önce amatör hakemlik dönemlerimizde, henüz futbolun profesyonel yapısında yer almadan önceki bireysel ve geçmişte kalmış olaylardır. Türk futboluna 'Temiz eller' operasyonu adı altında bir eylem gerçekleştiriliyorsa bu operasyonun en masum ve kimsesiz tarafı biz olduğumuz için tabiri caizse kelle almaya bizden başlandığını, federasyonun bizi suçsuz yere hiçe saydığını ifade etmekteyiz."