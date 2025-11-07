1 puan Ederson’dan

Kanarya, Avrupa Ligi'nde 4. haftayı 7 puan ve averajla 15. sırada tamamladı

VAR'A RAĞMEN PENALTIYI VERMEDİ

F.Bahçe, Jhon Duran rakibi tarafından ceza sahasında şortundan çekilip düşürülünce penaltı bekledi. VAR'dan da 'Pozisyonu izle' daveti geldi ancak maçın Hollandalı hakemi Allardo Lindhout izlemesine rağmen beyaz noktayı göstermedi. Bu karara büyük tepki vardı.

İŞTE O KRİTİK KURTARIŞLAR

31'de Adu'nun sağ ayağıyla vuruşunda Brezilyalı kaleci müthiş bir refleks gösterdi.

45'te kalesine gelen topu penaltı noktasına doğru çıkaran Ederson, kafa vuruşuyla gelen topu etkisiz hale getirdi.

75'te Durosinmi'nin şutunu çıkardı, gelen topu ayak ucuyla uzaklaştırdı.

HAKEMİN KARARINI ANLAYAMADIM!

Maçı 6 kurtarışla tamamlayan Ederson karşılaşma sonunda, "Penaltıydı pozisyon. Jhon Duran için hakemin verdiği kararı anlayamadım. Bir sakatlık dönemim olmuştu ama çok iyi çalıştım. Güçlü şekilde döndüğüm için mutluyum. Daha iyisi de ortaya koymak istiyorum. Katkı sağlayabildiğim için keyifliyim" dedi.

İLK FAULÜ DURAN YAPTI DEDİ!

Kaptan Skriniar, sonucu ve hakem kararını şöyle yorumladı: "Net bir pozisyondu. Hakemin bana söylediği Jhon Duran ilk faulü yapandı. Daha öncesinde de yarattığımız pozisyonlar vardı. Gol atabilirdik. Kazanamadık ama mücadele ettik."



AVRUPA GOLCÜSÜ YEDEK SOYUNDU

2-1 kazanılan Nice ve 1-0'lık Stuttgart maçında gollerde adı yazan Kerem Aktürkoğlu, Viktoria Plzen karşılaşmasında yedekti. Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Oğuz Aydın forma şansı bulurken, sağ kanatta Nene'nin yerine Sebastian Szymanski görev yaptı. Szymanski 4 maç sonra 11'de sahaya çıktı. En son 5 Ekim'de 0-0 biten Samsun maçına ilk 11 başlamıştı.

İKİ CEZALI BİRDEN

ÇEKYA deplasmanında sarı kart gören İsmail Yüksek ve Oosterwolde cezalı duruma düştü. İki oyuncu 27 Kasım'daki Ferencvaros maçında forma giyemeyecek. Ayrıca Beşiktaş derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı olan İsmail Yüksek, pazar günü Kayseri karşısında da takımdaki yerini alamayacak.

HADSİZLİK!

Viktoria Plzen tribünlerinde açılan ve Türkçe anlamı "Türklerle savaş kaçınılmazdır" olan pankart dikkat çekti. Dünya, Filistin'de yaşanan savaşın bitmesi için sokaklara dökülürken, Çekya'daki koreografide yer alan bu ifadelere kimse bir anlam veremedi. Sosyal medyada yapılan "Hadsizlik" yorumları dikkat çekti.

KALAN MAÇLAR

FENERBAHÇE gruptaki 5. maçını 27 Kasım'da evinde Macaristan ekibi Ferencvaros ile oynayacak. 11 Aralık'ta Brann ile Norveç'te karşılaşacak, 22 Ocak'ta İngiliz Aston Villa'yı konuk ederken, grubun son maçına 29 Ocak'ta Romanya'da FCSB karşısında çıkacak.