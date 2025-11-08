Hollanda devi devre arası teklifini sunacak

Fenerbahçe'de performansı eleştirilen ve düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Sebastian Szymanski, Avrupa kulüplerinin gündeminden düşmüyor. Fransız ekibi Lyon'un ilgilendiği Polonyalı orta sahayı PSV Eindhoven da istiyordu. İddialara göre Hollanda temsilcisi, devre arasında harekete geçerek resmi olarak teklif yapacak.
Sarı-lacivertli yönetimin 15 milyon Euro'nun altında bir rakama kesinlikle bırakmayı düşünmediği Szymanski, bu sezon 19 maçta forma giyerken, 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.