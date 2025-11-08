İrfan Can’a sahip çıktı!

Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve İspanya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Ay-Yıldızlı ekibin teknik patronuİtalyan teknik adam, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Aral Şimşir'i de ilk kez A Milli Takım'a çağırdı. Bir önceki maçlar sırasında kamptan ayrılması krize dönüşen kaleci Berke Özer ise kadroya alınmadı.yeniden tercih edilirken, sakatlık geçiren Frankfurtlu Can Uzun çağrılmadı. Milliler, 15 Kasım'da Bursa'da Bulgaristan, 18 Kasım'da da deplasmanda İspanya ile karşılaşacak.Altay Bayındır (M.United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Başakşehir), Uğurcan Çakır (G.Saray)Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (G.Saray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma).Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (B.Dortmund)Aral Şimşir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Yusuf Sarı (RAMS Başakşehir)