Kanarya %97 ile ilk 24’te

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası itibarıyla 7 puana sahip olan Fenerbahçe'nin, yapay zekanın simülasyonuna göre artık ilk 24'e kalamaması mucize olarak gösteriliyor.İlk 8'e kalarak play-off oynamadan son 16 turuna yükselmesine verilen ihtimalin oranı ise yüzde 29 oldu. F.Bahçe'nin rakiplerinden Ferencvaros bu sıralamada sarı-lacivertlilerin bir basamak önünde yer aldı. Aston Villa ise zirveye oturdu. İngiliz ekibinin lig etabını ilk 8 takım arasında noktalamasına %92'lik olasılık verildi.