Savunmada kırmızı alarm

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren bordo- mavilileri sıkıntı bastı. Trabzonspor, kritik maçta bugün Alanyaspor'u konuk ederken, sakatlığı bulunan oyuncular Savic, Batagov, Serdar Saatçı, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre İnce ve kart cezalısı olan Bouchouari forma giyemeyecek.tespit edilen Ukraynalı stoper 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Serdar da yine aynı sorundan dolayı 3 hafta forma giyemeyecek. Defansın bel kemikleri olan Savic-Batagov'un yokluğunda savunmada Baniya ve Okay'ın oynaması bekleniyor.Trabzonspor'un golcüleri Onuachu ve Felipe Augusto, Alanyaspor maçına kilitlendi. Fırtına'nın bu sezon ligde attığı 17 golün 12'sine doğrudan katkı veren ikili, karşılaşmada takımın en büyük kozları olacak. 7 kez ağları sarsan ancak son iki maçta sessiz kalan Onuachu, gol orucunu bozmak istiyor. Brezilyalı Augusto ise Papara Park'taki gol serisini devam ettirme peşinde.