Savunmada kırmızı alarm

Giriş Tarihi: 8.11.2025

Defans hattında art arda yaşanan ciddi sakatlıklar Tekke'yi zor durumda bıraktı. Bu sezon fırtına gibi esen Trabzonspor’da Savic ve Batagov’un ardından Serdar Saatçı’nın da sakatlık geçirmesi planları tamamen bozdu. Bugünkü Alanyaspor maçında stoperde Baniya’nın yanında mecburen Okay Yokuşlu görev alacak

YUNUS EMRE SEL
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren bordo- mavilileri sıkıntı bastı. Trabzonspor, kritik maçta bugün Alanyaspor'u konuk ederken, sakatlığı bulunan oyuncular Savic, Batagov, Serdar Saatçı, Salih Malkoçoğlu, Taha Emre İnce ve kart cezalısı olan Bouchouari forma giyemeyecek. Sağ uyluk ön ve iç kısmında kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edilen Ukraynalı stoper 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak. Serdar da yine aynı sorundan dolayı 3 hafta forma giyemeyecek. Defansın bel kemikleri olan Savic-Batagov'un yokluğunda savunmada Baniya ve Okay'ın oynaması bekleniyor. Sakatlığını atlatan Onana ise kaledeki yerini alacak.

FIRTINA'DA GÖZLER BİTİRİM İKİLİDE
Trabzonspor'un golcüleri Onuachu ve Felipe Augusto, Alanyaspor maçına kilitlendi. Fırtına'nın bu sezon ligde attığı 17 golün 12'sine doğrudan katkı veren ikili, karşılaşmada takımın en büyük kozları olacak. 7 kez ağları sarsan ancak son iki maçta sessiz kalan Onuachu, gol orucunu bozmak istiyor. Brezilyalı Augusto ise Papara Park'taki gol serisini devam ettirme peşinde.

