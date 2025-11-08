Serikspor, Sakaryaspor’u deplasmanda yendi

1'inci Lig'in 13'üncü haftasında Sakaryaspor kendi evinde Serikspor'a 3-2 mağlup oldu.
28'inci dakikada Serikspor sağ köşeden Amaral ile köşe vuruşu kullandı. Penaltı noktasına açılan ortada Marcos Silva kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1.
39'uncu dakikada gelişen Sakaryaspor atağında Kakuta'nın uzaktan etkili şutunu kaleci Erten kurtardı.
İlk yarı Serikspor'un tek gollü üstünlüğüyle tamamlandı.
51'inci dakikada Sakaryaspor eşitliği yakaladı. Sol köşeden kullanılan serbest vuruşta Ben Yedder'in ön direkte topuk pasına hareketlenen Eren Erdoğan kale alanı içinde vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu:1-1.
72'nci dakikada Serikspor tekrar öne geçti. Hızlı gelişen Serikspor atağında Berkovsky'nin şutunu kaleci Szumski ayaklarıyla çelmeyi başarsa da önüne düşen topu kayarak ağlara gönderen Amaral takımını öne geçirdi: 1-2.
76'ncı dakikada Serikspor farkı 2'ye çıkartan golü buldu. Berkovsky'nin pasında altı pasın biraz dışında topla buluşan Erhan Çelenk sol köşeye gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3.
83'üncü dakikada Sakaryaspor farkı tekrar bire indirdi. 81'inci dakikada oyuna giren Emre Demir, merkezden gelişen Sakaryaspor atağında Ben Yedder'den altığı pası sol ayağıyla sol köşeye göndererek Sakaryaspor'un 2'nci golünü attı: 2-3.
STAT: Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu
HAKEMLER: Reşat Onur Coşkunses, Mehmet Ali Vardar, Çağrı Yıldırım
SAKARYASPOR: Jakub Szumski, Caner Erkin(Dk.80 Alaaddin Okumuş), Sadık Çiftpınar(Dk.81 Batuhan Çakır), Salih Dursun, Serkan Yavuz(Dk.81 Mirza Cihan), Burak Çoban, Josip Vukovic, Gael Kakuta, Mete Kaan Demir(Dk.81 Emre Demir), Eren Erdoğan, Wissam Ben Yedder
SERİKSPOR: Erten Ersu(Dk.59 Baha Karakaya), Aleksandr Martynov, Kirill Gotsuk, Batuhan İşçiler, Bilal Ceylan, Marcos Silva, Selim Dilli, Serkan Emrecan Terzi(Dk.59 Sertan Tashkin), Iliya Sadygov(Dk.59 Iliya Berkovsky), Erhan Çelenk, Joao Pedro Reis Amaral(Dk.79 Gökhan Karadeniz)
SARI KARTLAR: Mete Kaan Demir, Caner Erkin, Gael Kakuta (Sakaryaspor), Serkan Emrecan Terzi, Marcos Silva, Erhan Çelenk, Aleksandr Martynov, Bilal Ceylan, Erten Ersu (Serikspor)
GOLLER: Dk. 51 Eren Erdoğan, Dk. 83 Emre Demir(Sakaryaspor), Dk. 28 Marcos Silva, Dk. 72 Joao Pedro Reis Amaral, Dk. 76 Erhan Çelenk (Serikspor)