Yönetim harekete geçti: Hakem şikâyet edilecek

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de mücadelenin son anlarında net penaltının es geçilmesi camiayı ayağa kaldırdı. 90+5. dakikada Jhon Duran, rakip takımdan Dweh'in şortundan ısrarla çekmesi sonrası yerde kaldı.Bu durumu Fenerbahçeli futbolcular şaşkınlıkla karşılarken, futbol otoriteleri müdahalenin penaltı olduğu görüşünde birleşti. Büyük tepki çeken karar üzerine harekete geçen sarı-lacivertli yönetimin, detaylı bir sunumla Lindhout'u UEFA'ya şikâyet edecekleri öğrenildi.Bu arada Lindhout'un bundan 3 yıl önce Hollanda ligindekive sonrasında röportajında hatasını itiraf ettiği ortaya çıktı.