FENERBAHÇE KAYSERİSPOR CANLI | Fenerbahçe, Kayserispor’u konuk ediyor! Tedesco’nun 11’i belli oldu...

Süper Lig'de oynadığı 11 maçta 7 galibiyet ve 4 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, topladığı 25 puanla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe ile Kayserispor, Kadıköy'de 25. lig mücadelelerine çıkacak. Daha önce burada oynanan 24 müsabakada Fenerbahçe 18 galibiyet elde ederken, 4 beraberlik yaşadı ve sadece 2 kez sahadan puansız ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde Fenerbahçe, 67 gol atarken konuk ekip 28 kez fileleri havalandırdı.

Geçen sezon ligin ikinci yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma, Kayserispor'un uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-3 sona ermişti.

İŞTE 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Levent, Alvarez, Fred, Asensio, Nene, Talisca, Kerem.

Kayserispor: Onurcan, Ramazan, Hosseini, Denswil, Carole, Bennasser, Benes, Furkan, Mane, Cardoso, Onughka.

NOTLAR:

Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi İsmail Yüksek, sarı kart cezası sebebiyle Zecorner Kayserispor mücadelesinde takımını yalnız bırakacak. Sarı-lacivertli ekipte İsmail Yüksek'in yanı sıra kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun, forma giyemeyecek diğer isimler.

Jayden Oosterwolde ve Nelson Semedo, Kayserispor mücadelesine kart sınırında çıkacak. Bu iki oyuncu, müsabakada kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapılacak maçta oynayamayacak.