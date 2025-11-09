Galatasaray, Kocaelispor deplasmanında! Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı...

EN ÇOK GOL ATAN VE AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde en çok gol atan ve en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, geride kalan 11 haftada 25 kez rakip fileleri havalandırarak ligin en golcü takımı olmayı başardı.

Sezon başından beri oynanan 11 maçta kalesinde sadece 5 gol gören Galatasaray, ligin "en az gol yiyen takımı" ünvanına sahip. arı-kırmızılılar, bu süreçte 6 maçta rakiplerine gol izni vermedi.