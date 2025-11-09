Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray, Kocaelispor deplasmanında! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı...
Galatasaray, Kocaelispor deplasmanında! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor'a konuk oluyor. Sarı-kırmızı ekip, milli ara öncesi 3 puanı cebine koymak istiyor. Okan Buruk'un zorlu karşılaşmadaki ilk 11 tercihi belli oldu...

Galatasaray, Kocaelispor deplasmanında! Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet ve 2 beraberlik yaşayan Galatasaray, topladığı 29 puanla en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde 12. haftaya lider girdi.

Kocaelispor ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 11 puan elde etti.

İŞTE G.SARAY'IN 11'İ:

Kocaelispor XI: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Tarkan, Agyei, Linetty, Tayfur, Serdar

Galatasaray XI: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Sane, Torreira, Lemina, Barış Alper, Osimhen, Icardi

LİGDE 19 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı son 19 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 19 maçta 17 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte rakiplerinin filelerini 47 kez havalandırırken, sadece 7 gol yedi.

SON 9 DEPLASMANDA KAZANAN TARAF OLDU

Galatasaray, Süper Lig'deki son 9 deplasman maçını kazandı. Dış sahadaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından rakip statta çıktığı 9 müsabakayı da kazandı.

Söz konusu süreçte 23 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 2 gol gördü.

EN ÇOK GOL ATAN VE AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde en çok gol atan ve en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, geride kalan 11 haftada 25 kez rakip fileleri havalandırarak ligin en golcü takımı olmayı başardı.

Sezon başından beri oynanan 11 maçta kalesinde sadece 5 gol gören Galatasaray, ligin "en az gol yiyen takımı" ünvanına sahip. arı-kırmızılılar, bu süreçte 6 maçta rakiplerine gol izni vermedi.

OSIMHEN'DEN SON 4 MAÇTA 6 GOL

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, son 4 resmi maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Nijeryalı santrfor, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a 3, Bodo/Glimt'e 2, Süper Lig'de de Göztepe'ye 1 gol attı. Osimhen, bu süreçte sadece Trabzonspor'a karşı gol atamadı.

GALATASARAY İLE KOCAELİSPOR, 41. RANDEVUDA

Galatasaray ile Kocaelispor, Süper Lig'de 41. kez karşı karşıya gelecek.

Kocaelispor'un 1980-1981 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette geride kalan 40 maçın 25'ini Galatasaray, 6'sını Kocaelispor kazandı. Ligde 9 maç da berabere sonuçlandı. Galatasaray'ın toplam 76 golüne, Kocaelispor 38 golle yanıt verdi.

KOCAELİ'DEKİ MAÇLAR

Galatasaray, lig tarihinde Kocaelispor'a 21. kez konuk olacak. Kocaeli'de yapılan maçlarda ev sahibi ekip 2 kez galip gelirken, sarı-kırmızılılar konuk olduğu 12 maçı kazandı. Söz konusu 6 maç ise berabere bitti.

Kocaeli'deki maçlarda Galatasaray'ın 30 golüne, Körfez temsilcisi 12 golle karşılık verdi.

Galatasaray, Kocaelispor deplasmanında! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı...
