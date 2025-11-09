Hoca İrfan Can’ı kaybetmek istemedi!

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Bulgaristan ve İspanya ile oynanacak Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçlarının kadrosuna İrfan Can Kahveci'yi de dahil etmesi sürpriz olarak değerlendirilmişti.Teknik ekip tarafında İrfan Can'ın A Milli Takım'a her zaman katkı sağlayan bir isim olduğu ve az süre aldığı karşılaşmalarda bile faydalı işler yaptığı kanaati, aday kadroya seçilmesinde etkili oldu.Ay-Yıldızlılar'da 30 yaşındaki oyuncu, hem saha içinde hem saha dışında örnek olarak görülüyor.Montella'nın bu kararı, F.Bahçe kulübüne de İrfan'ın Milli Takım için önemine ve kaybedilmemesi gerektiğine dair bir mesaj taşıyor.