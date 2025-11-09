Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kocaelispor–Galatasaray ve Fenerbahçe–Kayserispor maçlarının VAR hakemleri açıklandı!
Giriş Tarihi: 9.11.2025 12:33 Son Güncelleme: 9.11.2025 12:34

Kocaelispor–Galatasaray ve Fenerbahçe–Kayserispor maçlarının VAR hakemleri açıklandı!

MHK, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında 9 Kasım Pazar günü oynanacak karşılaşmaların VAR hakemlerini duyurdu.

Kocaelispor–Galatasaray ve Fenerbahçe–Kayserispor maçlarının VAR hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 9 Kasım 2025 Pazar günü oynanacak karşılaşmaların VAR hakemleri açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan atamalara göre günün önemli maçlarında görev yapacak VAR ekibi belli oldu.

Kocaelispor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadelede VAR hakemi Ali Şansalan olurken, AVAR olarak Süleyman Özay ve Mehmet Türkmen görev alacak.

Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor'u konuk edeceği karşılaşmada ise VAR koltuğunda Ömer Faruk Turtay oturacak. Bu karşılaşmanın AVAR ekibinde Hakan Yemişken ve Ömer Tolga Güldibi yer alacak.

Günün diğer karşılaşmalarında da atamalar şu şekilde açıklandı:

Fatih Karagümrük – Konyaspor: VAR Bülent Birincioğlu

Samsunspor – Eyüpspor: VAR Ümit Öztürk

ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaelispor–Galatasaray ve Fenerbahçe–Kayserispor maçlarının VAR hakemleri açıklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz