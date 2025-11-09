Trendyol 1. Lig: Çorum FK, Iğdır FK’yi 3 golle geçti!

1.Lig 13. hafta maçında Çorum FK ile Iğdır FK karşılaştı. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip, 3-1'lik skorla kazandı.
Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada Ferhat Yazgan, 74. dakikada penaltıdan Eze ve 78. dakikada Danijel Aleksic attı. Iğdır FK'nin tek sayısı ise 29'da Ryan Mendes'den geldi.
Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 25'e yükseltirken, Iğdır FK 19 puanda kaldı.
Stat: Çorum Şehir
Arca Çorum FK: Sehic, Üzeyir Ergün (Dk. 60 Kerem Kalafat), Caner Osmanpaşa, Arda Hilmi Şengül, Cemali Sertel (Dk. 60 Erkan Kaş), Oğulcan Çağlayan, Oğuz Gürbulak (Dk. 90+2 Attamah), Ferhat Yazgan (Dk. 60 Samudio), Pedrinho, Eren Karadağ (Dk. 60 Aleksic), Eze
Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Serkan Asan (Dk. 63 Ahmet Emin Engin), Alim Öztürk, Alperen Selvi, Güray Vural, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 82 Eysseric), Doğan Erdoğan (Dk. 82 Koita), Mendes, Gökcan Kaya, Fofana, Bruno
Goller: Dk. 23 Ferhat Yazgan, Dk. 74 Eze (Penaltıdan), Dk. 78 Aleksic (Arca Çorum FK), Dk. 29 Mendes (Alagöz Holding Iğdır FK)
Sarı kartlar: Dk. 31 Bruno, Dk. 69 Gökcan Kaya, Dk. 76 Doğan Erdoğan, Dk. 77 Alperen Selvi, Dk. 90+7 Güray Vural (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 64 Caner Osmanpaşa, Dk. 75 Pedrinho, Dk. 90+3 Erkan Kaş, Dk. 90+8 Eze (Arca Çorum FK)