Serie A’da zirvenin yeni sahibi Inter! İşte 5 büyük ligde son durum...

INTER, AVERAJLA YENİ LİDER

Serie A'da Napoli'nin deplasmanda Bologna'ya 2-0 yenilmesini iyi değerlendiren Inter, sahasında Lazio'yu Lautaro Martinez ve Ange Bonny'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek averajla liderliğe yükseldi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 81 dakika sahada kaldı.

Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in takımının ikini golünü attığı karşılaşmada başkent ekibi, Udinese'yi 2-0'lık skorla geçti.

Zirve mücadelesi veren takımlardan Milan, deplasmanda Parma ile 2-2, Juventus ise sahasında Torino ile 0-0 berabere kaldı. Juventus'ta Kenan Yıldız, 84. dakikada yerini Lois Openda'ya bıraktı.

İlk 11 hafta sonunda 24 puanla takımlardan Inter averajla liderlik koltuğunda otururken, Roma ikinci sırada yer aldı. 22 puanlı Milan ve Napoli, bu iki takımı takip etti.