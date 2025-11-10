Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig’de VAR kayıtları açıklandı! İşte Osimhen’in iptal edilen golünde konuşulanlar
Giriş Tarihi: 10.11.2025 20:12

Süper Lig’de VAR kayıtları açıklandı! İşte Osimhen’in iptal edilen golünde konuşulanlar

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasının sona ermesinin ardından VAR kayıtları açıklandı.

Süper Lig’de VAR kayıtları açıklandı! İşte Osimhen’in iptal edilen golünde konuşulanlar

Süper Lig'de 12. hafta sona erdi. Haftanın VAR kayıtları açıklandı. İşte Kocaelispor-Galatasaray maçında Osimhen'in iptal edilen golündeki konuşmalar…

VAR: Potansiyel gol öncesi ofsayt için sahada inceleme öneriyorum.

Çağdaş Altay: Evet hocam.

VAR: Galatasaraylı futbolcunun şutu var.

VAR: Galatasaray'ın 8 numaralı oyuncusu hem defans 14 numarayA, hem de kaleciye temas anı var. Hareket alanını kısıtladığını düşünüyoruz.

VAR: Sen de kontrol et. Başka bir açıdan da göstereceğim sana.

Çağdaş Altay: Tamamdır golü göreyim abi, hocam.

VAR: Başka açıdan da gösteriyoruz.

Çağdaş Altay: Teşekkürler, ofsaytla başlıyorum.

VAR: Tamamdır karar senin.


