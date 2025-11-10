Süper Lig’de VAR kayıtları açıklandı! İşte Osimhen’in iptal edilen golünde konuşulanlar

Süper Lig'de 12. hafta sona erdi. Haftanın VAR kayıtları açıklandı. İşte Kocaelispor-Galatasaray maçında Osimhen'in iptal edilen golündeki konuşmalar…

VAR: Potansiyel gol öncesi ofsayt için sahada inceleme öneriyorum.

Çağdaş Altay: Evet hocam.

VAR: Galatasaraylı futbolcunun şutu var.

VAR: Galatasaray'ın 8 numaralı oyuncusu hem defans 14 numarayA, hem de kaleciye temas anı var. Hareket alanını kısıtladığını düşünüyoruz.

VAR: Sen de kontrol et. Başka bir açıdan da göstereceğim sana.

Çağdaş Altay: Tamamdır golü göreyim abi, hocam.

VAR: Başka açıdan da gösteriyoruz.

Çağdaş Altay: Teşekkürler, ofsaytla başlıyorum.

VAR: Tamamdır karar senin.