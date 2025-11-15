Antalyaspor’daki bahis skandalı dava tutanaklarına yansıdı! Kulüp yöneticisi Emrah Çelik kendi takımına bahis oynadı

Olay, Emrah Çelik Turizm Taşımacılık A.Ş. adına, Antalya Muratpaşa'da bir İddaa bayii işletmecisi olan S.B.'ye karşı başlattığı 2 milyon TL'lik borç nedeniyle icra takibi ile ortaya çıktı. Borç iddiasına itiraz eden davalı S.B., mahkemeye sunduğu belgelerle Çelik'in takibini çürüttüğünü iddia etti.

S.B.'nin sunduğu deliller arasında, Emrah Çelik ile arasındaki WhatsApp yazışmaları ve şirkete ait 2 milyon 424 bin liralık banka dekontları bulunuyor.