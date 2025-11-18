Dünya Filistin’i yalnız bıraktı

İspanya'nın kuzeyindeki Bask'ın bölgesel futbol takımı ile önceki gün dostluk maçı yapan Filistin Milli Futbol Takımı, bugün de Barselona'daki Olimpiyat Stadı'nda Katalonya Milli Takımı ile dayanışma karşılaşmasına çıkacak. Bu mücadele öncesinde İngiliz ekibi Manchester City'yi çalıştıran Katalan teknik direktör Pep Guardiola'dan bir kez daha İsrail'in Gazze'deki soykırımına tepki geldi. Büyük katliama göz yumulduğunu söyleyen 54 yaşındaki teknik adam,ifadelerini kullandı.