Erling Haaland’a astronomik teklif hazırlığı!

Norveçli süper yıldız PSG'nin radarına girmiş durumda. PSG'nin bu transfer için keseyi ağzına kadar açacağı iddia edildi.

BEKLENTİ YÜKSEK

İspanyol gazetesi Fichajes'in haberine göre PSG'nin, yaz transfer dönemi için Manchester City'nin kapısını çalacağı aktarıldı. Manchester City için kadroda büyük bir önem teşkil eden Haaland'ı satmayı düşünmüyor. Tok satıcıyı oynayan İngiliz devi, 200 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeyecek.

ENRİQUE ÇOK İSTİYOR

Hücum hattında; Kvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola, Ousmane Dembele ve Desire Doue gibi önemli yıldızları barındıran PSG, bu etkili isimlerin arasına Erling Haaland'ı da katmak istiyor. Özellikle teknik direktör Luis Enrique'nin Haaland'ı oldukça istediği aktarıldı.

ATMAYA DEVAM EDİYOR

Bu sezon çıktığı 19 maçta 22 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran Haaland, Manchester City'e geldiğinden bu yana çıktığı 165 maçta ise 148 gol attı. Milli takımda da gollerine devam eden Norveçli oyuncu Dünya Kupası Elemeleri'nde ise 8 maçta 16 gol attı.