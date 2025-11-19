Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ın eski asbaşkanı Levent Erdoğan için tören düzenlendi!
Giriş Tarihi: 19.11.2025 15:38

Beşiktaş'ın eski asbaşkanı Levent Erdoğan için tören düzenlendi!

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Beşiktaş Kulübü’nün eski asbaşkanlarından Levent Erdoğan, Tüpraş Stadyumu’nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

AA
Beşiktaş’ın eski asbaşkanı Levent Erdoğan için tören düzenlendi!

Beşiktaş Kulübünün dün hayatını kaybeden eski asbaşkanlarından Levent Erdoğan için anma töreni düzenlendi.

Tüpraş Stadı'ndaki tarihi müze önünde düzenlenen törene, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, ikinci başkan Hakan Daltaban, genel sekreter Uğur Fora, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, kurul başkanları, eski sporcular, ailesi ve sevenleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan başkan Serdal Adalı, "Beşiktaş'a büyük emekler vermiş, Türk spor ve hukuk tarihinde saygın bir yere sahip olan Levent Erdoğan'ı son yolculuğuna uğurluyoruz. Kulübümüz için attığı sağlam adımlar, göstermiş olduğu duruş ve mesleki birikimi bizler için her zaman özel bir anlam taşıyacaktır.

Levent ağabey sadece görevleriyle değil babacan tavrıyla da gönüllerimizde iz bıraktı. Hatıraları ve bıraktığı değerler camiamızda yaşamaya devam edecektir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.


ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ın eski asbaşkanı Levent Erdoğan için tören düzenlendi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz