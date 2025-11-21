4 gelecek 4 gidecek

Siyah-beyazlı teknik heyet, Ümraniye'de görevli olan scout ekibiyle takviye yapılacak bölgelerin özelinde listeler oluşturmaya ve oyuncuları izlemeye başladı. Beşiktaş'ın 12 yabancı kontenjanı dolu, genç yabancı oyuncular için ayrılan iki kontenjanı ise boş duruyor. Stoper, orta saha, sol bek ve kanat bölgelerine transfer yapmayı planlayan siyah-beyazlılarda kontenjanda yer açma amacıyla Jonas Svensson'la yolların ayrılması, David Jurasek'in ise kiralık sözleşmesinin sonlandırılması bekleniyor. Beşiktaş'ta ayrıca birçok kulübün takibindeki Felix Uduokhai'ye gelecek teklifler değerlendirilecek. Yönetim 6.5 milyon Euro maliyetle transfer edilen Alman stoper için satın alma opsiyonlu önerilere de açık durumda. Bu üç ismin yanı sıra Rafa Silva sürecinin ayrılıkla sonuçlanması ve gidecek oyuncu sayısının 4'e çıkması oldukça yüksek bir ihtimal olarak gündemdeki yerini koruyor.

KEYFİ YERİNDE!

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sergen Yalçın'ın keyfinin yerinde olduğu gözlemlenirken deneyimli hoca, sahanın tellerinde asılı olan potaya futbol topuyla basket attı.