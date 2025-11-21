Yükselme devri

A Milli Futbol Takımı, teknik direktör Vincenzo Montella ile seviye atladı. Eylül 2023'te göreve gelen İtalyan çalıştırıcı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynatmasının ardından Dünya Kupası'nın da kapısını araladı. Milli Takım tarihinin elemelerde en yüksek puanını (13) toplayarak play-off'a taşıyan İtalyan çalıştırıcı, bunun karşılığını FIFA sıralamasında aldı. Kasım ayında Bulgaristan'ı (2-0) yenip, dünya lideri İspanya (2-2) ile berabere kalan Milliler, 1582 puanla 1 basamak çıkarak 25'e yükseldi.

EN İYİSİ FATİH TERİM'Dİ

İki seneden fazladır görev yapan Montella'nın başardıkları bununla da sınırlı değil. Koltuğa oturduğunda 1475 ile 42. sırada yer alan Ay-Yıldızlılar'a bu süreçte 108 puan kazandırarak toplamda 17 sıra tırmandırdı. Şu anda bulunduğu 25. basamakla A Milli Takım'ı son 8 yıldaki en iyi konumuna getirdi. Daha önceki en iyi derece ise Şubat 2017'de Fatih Terim yönetimindeyken 24.'lüktü.

İŞTE MAÇ SAATLERİ

A Milli Takımımızın, Romanya ile 26 Mart 2026'da sahasında oynayacağı maçın başlama saati 20.00 olarak belirlendi. Müsabakanın yeri daha sonra açıklanacak. Ay-Yıldızlılar, kazanması halinde, finalde Slovakya-Kosova maçının galibiyle 31 Mart 2026 tarihinde deplasmanda saat 21.45'te karşılaşacak.

LUCE'Yİ HİÇ YENEMEDİK

TÜRK Milli Takımı, Romanya'nın başında Mircea Lucescu olduğu dönemde 3 kez rakip oldu. 1986 Dünya Kupası Elemeleri'nde evimizde 3-1, deplasmanda ise 3-0 mağlup olduk. Öncesinde ise 1983 yılında oynanan hazırlık maçı 1-1 tamamlanmıştı.

26 MAÇTA 5 GALİBİYET

ROMANYA Milli Takımı ile tarihimizde 26 defa oynadık. Aldığımız 14 mağlubiyet ve 7 beraberliğin karşısında 5 galibiyet elde ettik.

TÜRKIYE'Yİ İSTEMEDİK!

ROMANYA Futbol Federasyonu yetkilisi Andrei Vochin, istemedikleri bir eşleşme olduğunu söyledi: "Tek zayıf takım Bosna ama Bosna bizi iki kez yendi, hem evimizde hem de deplasmanda. Dürüst olmak gerekirse, Türkiye'yi istememiştim. Mircea Lucescu, Türk futbolunu herhangi bir Rumen teknik direktörden daha iyi biliyor."

TAKIMIN KALBİNE GİRDİ

DÖNEM dönem Türkiye'de de görev yapan Marius Sumudica, ülkesi Romanya'yı çok ateşli bir atmosferin beklediğini söyledi. Kurayı yorumlayan Rumen çalıştırıcı, "Montella'yı tanıyorum. Takımını kendisine yakın tutan bir teknik adam. Çok sakin, oyuncuların kalbine giren bir çalıştırıcı. Türkiye'ye uyum sağlamak zordur, o bunu başardı. Çok ateşli bir atmosferde çok zorlu oyunculara karşı oynayacağız" dedi.