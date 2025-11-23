Günay’ı hazır tutmalıyım!

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, maça Uğurcan değil de Günay ile başlaması yönündeki eleştirilere cevap verdi: "Sahamızda oynadığımız, favori olduğumuz bu maçta Günay'ı hazır tutmamız gerekiyordu. Bilemiyorsunuz, kaleci sakatlığı da olabilir. Bu maçın doğru maç olduğunu düşünüyoruz.Bundan sonraki dönemde de onunla başlayacağımız maçlar olacak. Günay'a güveniyoruz. Oyuncularımızın milli takımda ne kadar idman yaptığını, yüklendiğini bilmiyoruz. Futbolcular robot değil. Her maçta oynayamazlar."Performansıyla dün geceye damga vuran İcardi, hakkındaki eleştirilere yanıt verdi: "Ara sonrası dönmek önemli. 3 günde 1 maç oynuyoruz. Ciddi sakatlık geçirdim. Tüm sorumluluklarımı yerine getiriyorum. Medyada çok fazla şey söyleniyor, özellikle arada Arjantin'e gitmemle ilgili. 5 aydır kızlarımı göremiyordum. Kızlarımı görmem çok iyi oldu.Takım sadece 11 kişiden oluşmuyor. Bazıları az, bazıları çok oynuyor. Hepimiz profesyoneliz. Şampiyonlar Ligi'nde seriyi devam ettirmek istiyoruz. Ondan sonra derbiye bakacağız."655 gün sonra Galatasaray formasını giyen ve asist yapan Kazımcan Karataş, "Takımdaki tecrübeli ağabeyler, hoca ve teknik ekip, bana hep yardım etti. Her zaman kendimi hazır tuttum. Onların yardımıyla takıma katkı verebildiysem ne mutlu bana. Kendimle gurur duyuyorum" diye konuştu.