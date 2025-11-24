Erol Bulut: "Deplasmanda bir puan almak önemli"

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erol Bulut, "Berabere biten bir maç, ilk yarı ve ikinci yarı iki ayrı 45 dakika izledik. İlk yarı tahmin ediyorum herkesin gözüne hoş gelen, heyecanlı bir ilk yarı izledik.

İki tarafta da pozisyonlar vardı, gol atabilirlerdi. İkinci yarı biraz daha az pozisyonlu, çok mücadeleli bir karşılaşma oldu. Deplasmanda bir puan almak önemli. Onu da aldığımızdan dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı. "