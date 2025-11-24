Fatih Tekke için çok özel

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Başakşehir maçıyla birlikte bordo-mavililerin başında 24. lig karşılaşmasına çıkacak. Bu mücadele, Tekke'nin Trabzonspor'daki görevinde 258. günü geride bırakacağı anlamına gelirken, genç teknik adam için ayrıca anlamlı bir eşik taşıyor. Çünkü 48 yaşındaki hoca, Trabzonspor kariyerindeki ilk maçına da geçtiğimiz sezon yine Başakşehir karşısında çıkmıştı. O mücadeleyi bordo-mavililer 3-0 kazanmış ve sezonun ilk deplasman galibiyetini elde etmişti. Bu arada Tekke, oyuncularına zirve yarışında artık hata istemediğini belirtirken, hücumda baskının bu maçta kritik rol oynayacağını vurguladı. Savunma disiplinine de dikkat çeken başarılı teknik adam, rakibe boş alan bırakılmamasını ve özellikle orta sahada Başakşehir'in pas yapmasına kesinlikle izin verilmemesini istedi. Geçiş anlarında yüksek konsantrasyonun belirleyici olacağını ifade eden Tekke, "Bu maç detaylarla kazanılır. Rakibe nefes aldırmayın" sözleriyle takımını motive etti.

SAVİC YOK, BATAGOV OYNUYOR

SÜPER Lig'de 25 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Başakşehir'i yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Son iki maçta Galatasaray ile deplasmanda golsüz, Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, yeniden galibiyet sevinci yaşamak için sahaya çıkacak. 7 maçlık yenilmezlik serisi olan Trabzonspor'da sakatlığı bulunan Savic ve kırmızı kart cezalısı Bouchouari forma giyemeyecek. Sakatlığının ardından son 3 antrenmanda takımla çalışan Batagov'un ise 11'de başlaması bekleniyor.