Kartal’a evi gurbet oldu!

BEŞİKTAŞ DÜŞMANINI MAÇIMIZA VERMEYİN!

Hakem Atilla Karaoğlan'a Beşiktaş'tan sert tepki geldi. Asbaşkan Murat Kılıç, "Beşiktaş düşmanı olarak adı çıkmış bir hakemin maçımıza verilmesini doğru bulmuyoruz. Dakikalarca VAR'da incelenen ve çok da benzerine rastlanmayan bir şekilde penaltımız verilmedi. Bundan sonraki tüm hakem atamalarının takipçisi olacağız. Beşiktaş'ın hakkının yenilmesine müsaade etmeyeceğiz" dedi. Samsunspor Başkanı'nın maç öncesi yaptığı açıklamalara da değinen Kılıç, "Robert Yüksel'e bir sözümüz, tavsiyemiz var. Beşiktaş'ın adını ağzına almaktan vazgeçsin. Kendilerine PR yapmak için Beşiktaş'ın adını ağzına alanların isimleri tarihte yok olup gitmiştir" ifadelerini kullandı.

ERSIN DESTANOĞLU IPTEN ALDI

Beşiktaş'taki kötü gidişat sonrası kaleyi devralan Ersin Destanoğlu, son maçlardaki performansıyla eleştiren isimler arasında bulunuyordu. Genç kaleci, dünkü performansıyla ise mağlubiyeti önleyen isim oldu. Maçın ilk bölümünde Samsun forvetlerine üç kritik pozisyonda geçit vermeyen Ersin, yediği gole rağmen, 82. dakikadaki kurtarışıyla da takımın geriye düşmesini önledi.

4 DAKİKA İNCELEME SONRASI TAÇ KARARI!

Maçın 39. dakikasında Samsunspor ceza sahası içindeki pozisyonda Borevkovic'in eli topa temas ettiği gerekçesiyle Beşiktaşlılar penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan VAR uyarısı ile pozisyonu izledi. 4 dakika süren inceleme sonrası, meşin yuvarlağın ayaktan sekip ele geldiği gerekçesiyle, Beşiktaş'ın beklediği karar çıkmadı. Oyun taç atışıyla devam etti.

KARAOĞLAN'A TEPKİ GÖSTERDİ

HAKEMLERİ de eleştiren Sergen Yalçın, "Güzel maçlar yönetiyorlar.. Hakemliklerini biz de göstermeye çalışıyorlar. Başka takımlarda VAR çağırınca kararlar hemen veriliyor.. Bi de bunlarla uğraşıyoruz..."

TARAFTARLARDAN İSTİFA TEZAHÜRATI

BEŞİKTAŞ taraftarı, maçın son bölümünde ve bitiminde yönetimi ve teknik heyeti hedef aldı. Siyah-beyazlı tribünler, Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'ı istifaya çağırırken "Sergen pabucu yarım, çık dışarıyla oynayalım" tezahüratı yaptı.

DAVETSIZ MISAFİR

Samsunspor maçında Beşiktaş'ın sürpriz bir konuğu vardı. Ayağı sakat olan bir martı, karşılaşma oynanırken saha içinde bir oraya, bir buraya uçtu. Martı'nın uzun süre sahayı terk etmemesi dikkat çekti. Karşılaşma bu nedenle 3 dakika geç başladı.