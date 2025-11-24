Operasyon başlıyor! Yusuf+Ahmed gidiyor

Teknik direktör Okan Buruk, 3-2 kazandıkları G.Birliği maçının ardından "Devre arası için bu iyi bir örnek oldu; hangi oyuncularla devam etmeyeceğiz, kaç tane oyuncu alacağız şeklinde" diyerek operasyon sinyali verdi. Ara transferde en az 3-4 takviye yapma kararı alan sarı-kırmızılılar, +2 kriterine uyan genç yabancılara yönelecek. Sol ayaklı stoper, 6-8 oynayabilen merkez orta saha ve kenar forvet aranıyor. Gençlerbirliği maçında forma şansını kötü kullanan Yusuf Demir'le devre arasında yollar ayrılacak.