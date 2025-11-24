Sarı ile kırmızı arasında bir maç!

Süper Lig'in flaş ekiplerinden Göztepe, geçen hafta G.Saray'a ilk yenilgisini tattıran ve büyük sükse yapan Kocaelispor'u konuk etti. Karşılaşmada gol sesi çıkmazken müsabakaya hakem Ali Yılmaz ile VAR'ın çelişkili kararları damga vurdu. Körfez'den Balogh 41. dakikada rakibine yaptığı faul nedeniyle direkt kırmızı kart gördü. Ancak VAR hakemlerinin uyarısıyla Yılmaz kırmızıyı iptal edip sarıya çevirdi.

45+3'te bu kez Göztepe'den Miroshi'ye direkt kırmızı çıktı, yine VAR'ın devreye girmesiyle Tanzanya'lı futbolcu da sarıyla kurtulup oyunda kaldı. Evindeki 6. maçını da kaybetmeyen (3G-3B) Göztepe puanını 23'e yükseltti. Deplasmanda henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Selçuk İnan'ın öğrencileri ise puanını 15 yaptı.