İstanbul’da Muçize!

DERİN UYKUDAN UYANDI

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı ve geldiğinden bu yana hücumda beklenen katkıyı sağlayamayan Ernest Muçi, sonunda kendini buldu. Teknik direktör Fatih Tekke'nin 63. dakikada Folcarelli'nin yerine oyuna sürdüğü Arnavut futbolcu, 77 ve 90+11. dakikalarda attığı iki golle destan yazdı.

SON GOLÜ TAKIM OLARAK ATTIK

Maçın kahramanı olan Muçi, "Takıma galibiyeti getiren golü attığım için çok mutluyum. 90+11'de olması bunu daha önemli yapıyor. Goller hatırlanacak ama devam etmek önemli. Son golü takım olarak attık. Hep beraber kazandık, Trabzonspor kazandı" dedi.





YARIŞA TUTUNDU

Milli ara öncesi Galatasaray ve Alanyaspor ile berabere kalarak 4 puan kaybeden Trabzonspor, dün zorlu maçta Başakşehir'i devirip hem galibiyet hasretini bitirdi hem de zirve yarışında iddiası olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu arada Başakşehir'e rakip olduğu son dört Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, bu rekabette üst üste dört galibiyet alan ilk taraf oldu.

TARAFTARA KOŞTULAR

Trabzonsporlu futbolcular, maç sonu zaferi İstanbul'da takımı yalnız bırakmayan bordo-mavili futbolseverlerle kutladı. Galibiyet üçlüsünü karşılaşmanın yıldızı Ernest Muçi çektirdi.

ÇILGIN BİR GECE

BU sezon ligdeki 13. maçında 6. golünü atan Augusto, "Çılgın bir maç oldu. Sonuna kadar inandık kazanacağımıza. İnanılmaz da bir galibiyet oldu. Soyunma odasında çılgın bir kutlama vardı. Çok mutluyuz, galibiyeti hak ettik. Daha iyi olacağız" dedi.

ONUACHU GİBİSİ YOK

BU sezon Süper Lig'deki gol katkılarıyla takımına en fazla puan kazandıran oyuncu, 10 ile Trabzonspor hanesine 12 puan yazdıran Paul Onuachu (9 gol & 1 asist) oldu. Nijeryalı, gol krallığı yarışında da Shomurodov ile zirvede.