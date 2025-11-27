Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri FENERBAHÇE FERENCVAROS CANLI | Fenerbahçe, Ferenvaros'u konuk ediyor! Tedesco'nun 11'i belli oldu...
Giriş Tarihi: 27.11.2025 19:38 Son Güncelleme: 27.11.2025 19:39

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Macaristan ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya geliyor. Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Karşılaşma öncesinde teknik direktör Domenico Tedesco'nun 11'i belli oldu. Müsabakanın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Dinamo Zagreb mağlubiyetiyle başlayan Fenerbahçe, ardından evinde Nice ve Stuttgart'ı mağlup ederken, deplasmanda Viktoria Plzen ile berabere kaldı.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun ekibi, geride kalan 4 maçta elde ettiği 7 puanla 15. sırada yer alıyor.

Konuk ekip ise 3 galibiyet ve 1 beraberlikle topladığı 10 puanla 3. basamakta bulunuyor.

İŞTE 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, Alvarez, Asensio, Talisca, Oğuz, Kerem, En Nesyri.

Ferencvaros: Dibusz, Cisse, Raemaekers, Szalai, Makreckis, Kanichowsky, Keita, Zachariassen, Cadu, Yusuf, Varge.

NOTLAR

Fenerbahçe, Ferencvaros karşısında 5 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezaları bulunan Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek ve Fred Rodrigues, maç kadrosunda yer alamayacak.

Bu oyuncuların yanı sıra tedavileri devam eden Çağlar Söyüncü ile Sebastian Szymanski de takımlarını yalnız bırakacak.

Öte yandan Fenerbahçe, Avrupa listesinde yer almayan Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz ve Mert Hakan Yandaş ile kadro dışı kararı alınan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'dan yararlanamayacak. Tosun'un yerine Levent Mercan, UEFA listesine dahil edildi.

