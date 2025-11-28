Dev maçın hakemi Yasin Kol

Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklanırken F.Bahçe-G.Saray derbisine Yasin Kol görevlendirildi. 37 yaşındaki Trabzon bölgesi hakemi Kol, bu sezon G.Saray'ın Konya ve Beşiktaş maçlarını yönetirken F.Bahçe'nin de Göztepe karşılaşmasında düdük çalmıştı. Yasin Kol, geçen sezon da Beşiktaş-G. Saray ve F.Bahçe- Beşiktaş derbilerini yönetti.

MECBURİ YEDEK!

Milli arada sakatlık yaşayan Sebastian Szymanski, Ferencvaros maçında yedek soyundu. Teknik direktör Tedesco, yedek kulübesini doldurabilmek amacıyla tecrübeli futbolcuyu maç kadrosuna dahil etti.