Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dev maçın hakemi Yasin Kol
Giriş Tarihi: 28.11.2025

Dev maçın hakemi Yasin Kol

MHK, son dönemdeki gözde derbi hakemi Yasin Kol’u, pazartesi günkü F.Bahçe-G.Saray maçına atadı

Dev maçın hakemi Yasin Kol

Süper Lig'de 14. haftanın hakemleri açıklanırken F.Bahçe-G.Saray derbisine Yasin Kol görevlendirildi. 37 yaşındaki Trabzon bölgesi hakemi Kol, bu sezon G.Saray'ın Konya ve Beşiktaş maçlarını yönetirken F.Bahçe'nin de Göztepe karşılaşmasında düdük çalmıştı. Yasin Kol, geçen sezon da Beşiktaş-G. Saray ve F.Bahçe- Beşiktaş derbilerini yönetti.

MECBURİ YEDEK!
Milli arada sakatlık yaşayan Sebastian Szymanski, Ferencvaros maçında yedek soyundu. Teknik direktör Tedesco, yedek kulübesini doldurabilmek amacıyla tecrübeli futbolcuyu maç kadrosuna dahil etti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dev maçın hakemi Yasin Kol
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz